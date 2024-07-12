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  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari işlemler açığının azalmaya, rezervlerin güçlenmeye devam ettiğini açıkladı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 12:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari işlemler açığımız azalmaya, rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor. 2024 yılı Mayıs ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 31,8 milyar dolar azalarak 25,2 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde cari açıktaki iyileşme, geçen senenin aynı dönemine göre 19,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten ve hizmet gelirlerindeki artıştan kaynaklanmıştır. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 20,8 milyar dolar azalmıştır. Hizmet gelirlerinde Mayıs ayındaki artışla birlikte 6 ay sonra mal ve hizmet dengesi pozitife dönmüştür" dedi.

2024 yılı Mayıs ayında net hata noksan kalemi hariç uluslararası kaynak girişinin 14,4 milyar dolar ile en yüksek seviyesine geldiğini aktaran Yılmaz, "Artan kaynak girişi ve azalan cari açıkla birlikte Mayıs ayında rezervlerimizdeki artış ise 17,6 milyar dolara ulaşmıştır. Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet gelirlerimizin daha da artmasını ve cari açığın milli gelire oranının OVP (Orta Vadeli Program) beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek yüzde 2,5 seviyesinin altında gerçekleşmesini bekliyoruz. Cari açığı azaltırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini ve rezervlerimizi arttırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

  • Cevdet Yılmaz
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