Ripple yüzde 23.61 artışla en yüksek hacimli 10 kripto para birimi listesinde ikinci sıraya çıktı

Bağımsız finansal danışmanlık organizasyonu deVere Group CEO´su Nigel Green, kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli üçüncü birimi Ripple fiyatının yıl sonuna kadar 1.0 doların üzerine çıkacağını öngörüsünde bulunmuştu.

Green ilerleyen dönemde Ripple kullanımının yaygınlaşmasıyla değer artışı görüleceğini belirtirken, "Son birkaç haftadır kripto para birimlerini saran pozitif bir hava var ve aralarında en çok Ripple göze çarpıyor. Ripple kullanımı yaygınlaşacak ve doğal olarak fiyatında da artış görülecek. Yıl sonuna kadar Ripple fiyatının 1 doların üzerine çıkacağını, hatta Ripple kullanımının artmasıyla bir yılda şu anki fiyatının iki katına ulaşacağını düşünüyorum" dedi.

Açıklamaların etkisiyle Ripple, 0.56 dolara yükseldi ve 22 milyar 337 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Ethereum´u geride bırakarak en yüksek hacimli ikinci kripto para birimi unvanını aldı.

Piyasada işlem gören kripto para birimi sayısı 2,003´e ulaşırken, 112 milyar 979 milyon dolarlık piyasa hacmiyle en yüksek hacimli kripto para birimi unvanını koruyan Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1.61´lik bir artışla 6,534 dolara yükseldi.

En yüksek hacimli 100 kripto para biriminde sabah saatlerinde görülen artış sürerken, son 24 saatte yüzde 4.13, yüzde 1.32, yüzde 0.96, yüzde 0.68 ve yüzde 0.35 ile sırasıyla yalnızca RChain, IOST, QASH, Horizen ve Dogecoin geriledi.

Artışa bağlı olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre dört milyar dolar artarak 216 milyar 100 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 14 milyar 827 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 1.61

2.Ripple yüzde 23.61

3.Ethereum yüzde 3.14

4.Bitcoin Cash yüzde 2.14

5.EOS yüzde 4.80

6.Stellar yüzde 7.48

7.Litecoin yüzde 3.99

8.Tether yüzde 0.09

9.Cardano yüzde 6.10

10.Monero yüzde 1.99 arttı.