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Rize-Artvin Havaliman 2 yıl erken açılıyor   

Türkiye’nin deniz üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı projesinin yüzde 40’ı tamamlandı. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, projenin 2 yıl erken açılacağını belirterek “Gelecek yıl ekim ayında hizmete alacağız” dedi. 

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Türkiye’nin ulaşım yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesini ekonomik anlamda kalkındıracak olan Rize-Artvin Havalimanı projesi tüm hızıyla sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri Osman Aşkın Bak ve Muhammet Avcı ile Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. 

30 BİN M2 KAPALI ALAN

Turhan, yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacağına dikkati çekerek, “Bu önemi nedeniyle de bu dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete açacağımızı söylesek de hedefimizi yükselttik, çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi inşallah gelecek yıl ekim ayında hizmete açacak şekilde iş programımızı güncelledik” dİiye konuştu.      

KESİNTİSİZ ULAŞIM 

Bakan Turhan, inşaat için 7 bin 653 beton blok üretildiğini ve bunların 5 bin 136’sının mendireğe yerleştirildiğini belirterek, “Bu sayıyı 19 bin 250’ye çıkaracağız ve bu yılın sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl kasım ayında başlayacağız. Üstyapı tesislerini de altyapısı ile eş zamanlı bitireceğiz. Bu projeye, bölgeye sağlayacağı katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24 saat çalışıyoruz çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin’in kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’ne komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda bulunacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde  hava ulaşımının kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da etki edecek” açıklamasını yaptı.     

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