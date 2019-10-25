22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7673
  • 6,4081
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Robotlar sigortacılıkta verimliliği artırıyor

İş süreçlerinin % 70’ten fazlasının robotik süreçlere teslim edilebileceğini ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, “Otomatizasyon sayesinde müşteri ilişkilerini mükemmelleştirmek için daha fazla kaynak ayrılabiliyor” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rekabetin her daim yüksek olduğu sigorta sektöründe, daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek adına hayata geçirilen uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Sigorta şirketlerinde rutin ve çalışanlara yük olan faaliyetlerin robotik uygulamalara devredilmesinin zaman ve enerji kazandırdığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, “Müşteri memnuniyetini sağlayan anahtar noktalardan biri olan, dijital uygulamalar ve süreç iyileştirmeleri biz sigorta şirketleri için maliyetleri düşürürken, çok daha güvenilir ve hızlı bir yapı kurmamıza olanak tanıyor” dedi. 

CEVAP HIZI ÇOK ÖNEMLİ

Cebeci “Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesimi, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabiliyor” dedi. Sigortacılığın; yüksek hacimli, yapısı gereği tekrarlara dayalı olan operasyonel arka ofis işlemlerinin yoğun olduğu bir iş kolu olduğunu vurgulayan Cebeci, konuyla ilgili şunları söyledi: 

ROBOTİK UYGULAMALAR

“Finansal açıdan son derece verimli olan robotik uygulamalar, şirketlerin müşteriye cevap verme süresini de kısaltarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Rutin ve belirli kurallara tabi süreçlerin yüzde 70’ten fazlası robotlar tarafından neredeyse hatasız bir şekilde yürütülebilirken, benzer ihtiyaçlarını robotik otomasyon sistemleri ile otomatize edenlerin yoğun süreçler için offshore destek almasına gerek kalmıyor.”

KURUMSAL BİR HAFIZA OLUŞTURUYORUZ

Halk Emeklilik olarak iş akışlarında önemli iyileştirmelere imza attıklarını belirten Cebeci, iş süreçlerinde kademeli olarak kâğıtsız modele geçmek için çalışmalara başladıklarını, süreçlerin dijital bir şekilde tamamlandığı yeni modelde tasarrufu  artırırken evrakların kaybolma ve hasar görme riskinin ortadan kaldırdıklarını söyledi. Cebeci,  “Kanun ve yönetmeliklerin elverdiği ölçüde kağıtsız ortama geçiş yapıyoruz. Bunun sonucu olarak maliyetlerimizde azalmanın yanı sıra gerektiği durumlarda müşterilerimizin evraklarına çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşarak müşteri memnuniyetini artırıyoruz. Bu konuda attığımız adımlarla beraber kapsamlı bir kurumsal hafıza oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Teröristler karargah olarak kullanıyordu! Şimdi Türk bayrağı dalgalanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Yeni vergi paketi Meclis'e geliyor... AK Partili Muş ayrıntıları açıkladı

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Trabzonspor'da umutlar azalıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

Meclis, Rabia Naz'ın ölümünü araştırmaya başlıyor

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

ABD yeni rotasına doğru ilerliyor! Askeri konvoy böyle görüntülendi

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu

YPG/PKK'ya katılan İngiliz, terörden suçlu bulundu
 

POPÜLER HABERLER

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

Suriye´den Irak´a giden ABD konvoyları böyle görüntülendi 

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

Taşınırlarsa unvanlarından vazgeçecekler

21 yıldır çölün ortasında... Gizemi hala çözülemiyor

21 yıldır çölün ortasında... Gizemi hala çözülemiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA