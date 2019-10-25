Robotlar sigortacılıkta verimliliği artırıyor

Rekabetin her daim yüksek olduğu sigorta sektöründe, daha kaliteli ve hızlı hizmet sunabilmek adına hayata geçirilen uygulamaların ardı arkası kesilmiyor. Sigorta şirketlerinde rutin ve çalışanlara yük olan faaliyetlerin robotik uygulamalara devredilmesinin zaman ve enerji kazandırdığını ifade eden Halk Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Cebeci, “Müşteri memnuniyetini sağlayan anahtar noktalardan biri olan, dijital uygulamalar ve süreç iyileştirmeleri biz sigorta şirketleri için maliyetleri düşürürken, çok daha güvenilir ve hızlı bir yapı kurmamıza olanak tanıyor” dedi.

CEVAP HIZI ÇOK ÖNEMLİ

Cebeci “Verimliliğin artmasıyla beraber şirket kaynaklarının daha büyük bir kesimi, müşteri süreçlerini iyileştirmek ve cevap hızını artırmak için kullanılabiliyor” dedi. Sigortacılığın; yüksek hacimli, yapısı gereği tekrarlara dayalı olan operasyonel arka ofis işlemlerinin yoğun olduğu bir iş kolu olduğunu vurgulayan Cebeci, konuyla ilgili şunları söyledi:

ROBOTİK UYGULAMALAR

“Finansal açıdan son derece verimli olan robotik uygulamalar, şirketlerin müşteriye cevap verme süresini de kısaltarak müşteri memnuniyetini artırıyor. Rutin ve belirli kurallara tabi süreçlerin yüzde 70’ten fazlası robotlar tarafından neredeyse hatasız bir şekilde yürütülebilirken, benzer ihtiyaçlarını robotik otomasyon sistemleri ile otomatize edenlerin yoğun süreçler için offshore destek almasına gerek kalmıyor.”