Rota değiştirince rekor kırdılar

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Son birkaç yıldır alternatif pazarlara yönelmiş durumdayız. Hindistan’daki fuarlara katılarak, burada ciddi bir mobilya alıcısına ulaşmış durumdayız. Hindistan’a son bir yılda ihracatımızı yüzde 61 artırarak yaklaşık 10 milyon dolara çıkardık. Son bir yılda ihracatımızı Latin Amerika ülkelerinden Paraguay’a yüzde 816 oranında artırarak 646 milyon dolara, Benin’e yüzde 452 oranında artırarak 501 milyon dolara, Venezuela’ya ihracatımızı yüzde 45 oranında artırarak 107 milyon dolara, çıkardık. Hedefimiz 10 milyar dolara ulaşan Latin Amerika pazarından mobilya sektörünün de payını arttırabilmek” dedi.

FUARDA 1 MİLYAR $

CNR EXPO’da 22-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek İMOB Fuarı’nda da Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinden alım heyetlerini ağırlayacaklarını da anlatan Gürcan fuarda 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.