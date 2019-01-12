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Rota değiştirince rekor kırdılar

2018 yılını 3 milyar 200 milyon dolar ihracatla kapatan mobilya sektörü rotayı Hindistan’a ve Latin Amerika ülkelerine kırınca bu pazarlarda rekor geldi.

  • YAŞAR KIZILBAĞ
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Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, “Son birkaç yıldır alternatif pazarlara yönelmiş durumdayız. Hindistan’daki fuarlara katılarak, burada ciddi bir mobilya alıcısına ulaşmış durumdayız. Hindistan’a son bir yılda ihracatımızı yüzde 61 artırarak yaklaşık 10 milyon dolara çıkardık. Son bir yılda ihracatımızı Latin Amerika ülkelerinden Paraguay’a yüzde 816 oranında artırarak 646 milyon dolara, Benin’e yüzde 452 oranında artırarak 501 milyon dolara, Venezuela’ya ihracatımızı yüzde 45 oranında artırarak 107 milyon dolara, çıkardık. Hedefimiz 10 milyar dolara ulaşan Latin Amerika pazarından mobilya sektörünün de payını arttırabilmek” dedi.

FUARDA 1 MİLYAR $

CNR EXPO’da 22-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek İMOB Fuarı’nda da Hindistan ve Latin Amerika ülkelerinden alım heyetlerini ağırlayacaklarını da anlatan Gürcan fuarda 1 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Kilogram başına 25 dolar ihracat

Gürcan, MOBSAD üyelerinin kilogram başına 3.5 dolar ihracat yapan diğer mobilya sektörü oyuncularına karşılık 25 dolar ihracat yaptıklarını ifade etti. Gürcan “Sektörün zanaatkar yönü yüksek kısmındayız. ABD’den Çin’e kadar birçok ülkede MOBSAD üyeleri otellerden villalara kadar birçok projenin yapımında yer alıyorlar. Kalitesi ve zanaatkarlığıyla ön plana çıkan İtalyanlara göre daha kısa sürede işler ortaya koyuyoruz” dedi.

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