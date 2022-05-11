Pandemiyle birlikte rotayı Çin'den Türkiye'ye kıran sektörler arasına ayakkabıcılar da katıldı. Derimod Başkan Yardımcısı Murat Zaim, yakında mağazalarında satmaya başlayacakları ünlü İtalyan ayakkabı markası Geox'in Türkiye'de üretim yaptırmayı planladığını, sektörde başka uluslararası markaların da bu doğrultuda planları olduğunu duyduklarını ifade etti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Zaim, "Pandemi döneminde yaşanan tedarik sorunları nedeniyle pek çok marka, Çin'e bağımlı olmaktan rahatsızlık duydu ve yeni arayışlara girdi. Avrupa'ya en yakın olan ve iyi fiyatla, çok kaliteli üretim yapan Türkiye de bu süreçte ön plana çıktı. Ünlü bir Alman ayakkabı zincirinin de burada üretim planı olduğu duyumunu aldık" diye konuştu.

AB PAZARINA AÇILIYOR

Murat Zaim, mağazalarında farklı markaların ürünlerine yer verme stratejisi doğrultusunda Skechers satışına da başladıklarını ve bu markanın da Türkiye'de üretim yaptıran markalar arasında yer aldığını hatırlattı. 45 yıl önce Ümit Zaim tarafından kurulan Derimod'un hedefinin 'Türk derisini dünya markası yapmak' olduğunu hatırlatan Zaim, şunları söyledi: "İkinci nesil olarak ana ise hedefimiz 'Türk ayakkabısını dünya markası yapmak'. Artık ayakkabıyı AB'ye pazarlamak için harekete geçme zamanımızın geldiğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda Almanya'da şirketimizi açtık. Eylülde Almanya'daki güçlü pazaryerleriyle başlayacağız. İlerleyen süreçte kendi sitemizi açıp, department store'lara gireceğiz ve ardından da mağazalar gelecek. Bunun için de bu işin zor ve en potansiyelli bölgesi olan AB'yi seçtik. Kalite ve seçenekte İtalya'dan eksiğimiz yok, fiyat olarak da daha rekabetçiyiz."

KG BİRİM FİYATI 50 $

Derimod'un satışlarında ihracatın payının yüzde 5 seviyesinde olduğunu vurgulayan Zaim, "Ancak ihraç ettiğimiz ayakkabıların katma değeri çok yüksek. Genel ihracatta ortalama kilogram başına değer 1.3 dolar seviyesinde. Bizim ihracatta kilogram birim fiyatımız 50 dolar. Toplam satış içinde ihracatın payını hızla artırmak istiyoruz. Kısa vadede yurtdışı satışlarımızı yüzde 10'a çıkaracağız. Yurtdışındaki mağaza sayımızı da 2023 sonuna kadar 25'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

HEDEFLERİ YUKARI REVİZE ETTİK

2021 yılı 720 milyon TL ciro ile tamamladıklarını, bu yılın ilk dört ayında bütçenin üzerinde satış rakamlarına ulaştıklarını vurgulayan Zaim, "Yıla başlarken 1.3 milyar TL olan ciro hedefimizi, 1.5 milyar TL olarak revize ettik. Derimod olarak ilk kez bu yıl 100 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

YABANCI MARKALARDAN DAHA DÜŞÜK ZAM YAPTIK

Sektörde maliyetlerin artmasından kaynaklanan ciddi fiyat artışları olduğunu vurgulayan Zaim, "Türkiye'de 80'e yakın tedarikçiyle uzun yıllara dayanan birliktelik yürüttüğümüz için önemli maliyet avantajları elde ediyoruz ve son ürün fiyatlarında sektör ortalamasının altında kalıyoruz. Yabancı markalara baktığımızda geçen kışla kıyaslandığında fiyat farkı 2 kata ulaştı. Türk markalarında bu kadar artış yok" dedi.