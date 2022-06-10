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Ekonomi

Rota Türkiye'ye döndü! Petrolde heyecanlandıran dev gelişme

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, bu ay içerisinde Bakü-Novorossiisk hattından petrol ihraç etmeyeceğini duyurdu. SOCAR söz konusu ihracatı Türkiye'deki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edeceğini bildirdi.

Star Gazetesi10 Haziran 2022 Cuma 18:37 - Güncelleme:
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Azerbaycan'ın bu ay Azerbaycan-Rusya arasında bulunan Bakü-Novorossiisk boru hattı üzerinden ham petrol ihraç etmeyi planlamadığı belirtildi.

Konu hakkında bilgi Azerbaycan'ın enerji şirketi SOCAR'dan üç kaynak tarafından verilirken; kaynaklar, SOCAR'ın Haziran'da bu hat üzerinden ihraç etmeyi planladığı 85,000 ton ham petrolü Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edeceğini belirtti.

SOCAR'DAN TÜRKİYE DETAYI

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkan Yardımcısı Khoshbakht Yusifzade, geçtiğimiz günlerde de ileriye dönük petrol ihracatında Azerbaycan-Türkiye arasında bulunan Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden sevk edileceğinin sinyalini vermişti.

Yusifzade, ACG'den ihraç edilen 628 milyon ton petrolün 1 Mayıs itibarıyla 458 milyon tonu Türkiye'den de geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattı ile taşındığını kaydetmişti.

Star Gazetesi

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