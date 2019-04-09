Rötar tarihe karıştı
Yeni evinde ilk gün yüzde 92 zamanında kalkış oranına ulaşan THY’de rötar dönemi bitti. Pazar günü 300 sefer yapan THY’nin dünkü seferleri de sorunsuz ve rötarsız tamamlandı.
Hafta sonu havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuna imza atarak yeni evine yerleşen Türk Hava Yolları (THY) ‘sıfır rötar’la uçuş dönemi başlattı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, ilk iki günde uçuşların ‘sıfır’ rötar’la gerçekleştiğini söyledi. Aycı “Tüm kapı kapamaları zamanında yapıldı” dedi. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci planlanandan 13 saat önce cumartesi günü sabah saatlerinde tamamlanmıştı.
ZAMANINDA KALKIYOR
Toplam bin 800 personel ve 686 TIR’la gerçekleşen taşınma sonrası ilk günü THY 87 kalkış, 61 iniş olmak üzere toplam 148 seferi yüzde 92 zamanında kalkışla tamamlarken ‘zamanında kalkış’ oranı sonraki iki günde ‘sıfır’ rötara dönüştü. Uçuş sayısını kademeli olarak artıran THY İstanbul Yeni Havalimanı’ndan pazar günü ise 300’ü aşkın sefer yaptı.
Bu arada THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan ‘Büyük Göç’ sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti. Üstün, mektupta, büyük maçların asla yalnız kazanılmadığını belirtti. “Zaferlerin her ne kadar sahada kazanılmış gibi görünse de biliyoruz ki maçlar asla yalnız kazanılmaz. Ortada bir zafer varsa kameraların kör noktasında bambaşka bir güç de gizlidir. Saha kenarları boş değildir” ifadelerini kullanan Üstün, geçen hafta, ilkleri yaşadıkları Atatürk Havalimanı’ndan yeni zaferlere uçacakları İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ için sahada olduklarını anımsatarak teşekkür etti. Üstün, basın çalışanları için teşekkür videosu çekildiğini kaydederek, söz konusu videonun linkini paylaştı.
Almanlar örnek gösterdi
İstanbul Havalimanı’nın taşınma haberleri Alman medyasında bol bol yer bulurken, ülkede temelleri 2006 yılında atılmasına rağmen hâlâ bitirilemediği için bir türlü hizmete girmeyen Berlin Havalimanı tartışma konusu oldu.. Alman vatandaşları da sosyal medyada İstanbul Havalimanı’nı örnek göstererek yetkililere tepkilerini dile getirdi. Bir Twitter kullanıcısı ise İstanbul Havalimanı ile ilgili bir haberin altına “Erdoğan bu inşaat şirketinin telefon numarasını lütfen Berlin’deki Senato’ya gönderebilir mi? Teşekkür ederim!” şeklinde bir mesaj yazdı. Bu paylaşım onlarca beğeni aldı..
TAV’IN TAZMİNATI HESAPLANIYOR
TAV, Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresi dolmadan kapanması nedeniyle oluşacak zararın tazmini için DHMİ tarafından yapılan çalışmanın sürdüğünü bildirdi. Atatürk Havalimanı terminal binaları, otopark ve genel havacılık terminalinin işletme hakkı 3 Temmuz 2005’den başlamak üzere 2 Ocak 2021 yılına kadar toplam 15,5 yıllık süre için TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye aitti. Konuya ilişkin TAV’dan yapılan açıklamada, “Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmektedir” denildi ve kâr kayıplarının tazminine ilişkin bilgilendirmenin beklendiği kaydedildi. Bu arada TAV Havalimanları, Atatürk Havalimanı’nın ticari uçuşlara kapanması nedeniyle veda filmi hazırladı. TAV’dan yapılan açıklamaya göre, 6 Nisan’da ticari uçuşlara son veren Atatürk Havalimanı’na veda etmek üzere hazırlanan film paylaşıldı. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener ile çalışanların da yer aldığı videoda, havalimanının kapanması nedeniyle yaşanan duygusal anlar da yer aldı.
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