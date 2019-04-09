Rötar tarihe karıştı

Hafta sonu havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuna imza atarak yeni evine yerleşen Türk Hava Yolları (THY) ‘sıfır rötar’la uçuş dönemi başlattı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, ilk iki günde uçuşların ‘sıfır’ rötar’la gerçekleştiğini söyledi. Aycı “Tüm kapı kapamaları zamanında yapıldı” dedi. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci planlanandan 13 saat önce cumartesi günü sabah saatlerinde tamamlanmıştı.

ZAMANINDA KALKIYOR

Toplam bin 800 personel ve 686 TIR’la gerçekleşen taşınma sonrası ilk günü THY 87 kalkış, 61 iniş olmak üzere toplam 148 seferi yüzde 92 zamanında kalkışla tamamlarken ‘zamanında kalkış’ oranı sonraki iki günde ‘sıfır’ rötara dönüştü. Uçuş sayısını kademeli olarak artıran THY İstanbul Yeni Havalimanı’ndan pazar günü ise 300’ü aşkın sefer yaptı.

Bu arada THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na yapılan ‘Büyük Göç’ sırasında çalışan basın mensuplarına bir mektupla teşekkür etti. Üstün, mektupta, büyük maçların asla yalnız kazanılmadığını belirtti. “Zaferlerin her ne kadar sahada kazanılmış gibi görünse de biliyoruz ki maçlar asla yalnız kazanılmaz. Ortada bir zafer varsa kameraların kör noktasında bambaşka bir güç de gizlidir. Saha kenarları boş değildir” ifadelerini kullanan Üstün, geçen hafta, ilkleri yaşadıkları Atatürk Havalimanı’ndan yeni zaferlere uçacakları İstanbul Havalimanı’na ‘Büyük Göç’ için sahada olduklarını anımsatarak teşekkür etti. Üstün, basın çalışanları için teşekkür videosu çekildiğini kaydederek, söz konusu videonun linkini paylaştı.