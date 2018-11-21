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Rus basını: Türkiye enerji üssü oluyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katıldığı ‘TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni’ Rus medyasının ana gündem maddesi oldu.

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Rusya’nın önde gelen gazetelerinden İzvestiya, zirveyi “Tam isabet: Türkiye Rus gazı için merkez haline geliyor” başlığıyla manşetine taşırken, TürkAkım projesinin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi Türkiye ve Rusya arasındaki ortaklığın sembolü haline geldiğine işaret etti. Vedomosti gazetesi projeyi, Rus enerji şirketi Gazprom tarafından Avrupa piyasalarına yönelik yürütülen en büyük iki projeden birisi olarak nitelerken, “Projenin yapımı, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi döneminde bile duraksamadı” yorumunu yaptı.

KALABALIĞA ‘TÜRK SELİ’ BENZETMESİ

Rus haber ajansı RİA Novosti’de yer alan analizde de Rus gazının artık Türkiye’ye doğrudan sağlanacağı ve daha önce Ukrayna nedeniyle yaşanan kesintilerin olmayacağı yorumuna yer verildi. TürkAkım sayesinde Türkiye’nin de Avrupa için daha önemli bir ülke haline geleceği ifadesi kullanılan haberde, Türkiye ve Rusya’nın projeyle ilişkilerini daha da güçlendirdikleri vurgulandı. Kommersant ‘Türk seli başlığıyla verdiği haberde salondaki kalabalığa dikkat çekti. Gazete TürkAkım projesinin 2019 ortalarında tamamlanmasının beklendiğini belirterek “Proje kapsamında 2020 sonlarına doğru Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan rotasında doğal gaz sağlanması planlanıyor” bilgisine yer verildi. Vodomosti Gazetesi de projede Bulgaristan-Sırbistan-Macaristan-Avusturya rotasının tercih edileceğini yazdı.

 

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