Rus devi duyurdu: Türk ürünlerini ülkemize getirmek istiyoruz

Gusamov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'dan ayrılan çeşitli yabancı markalar nedeniyle oluşan yeni fırsatlarla ilgili Türkiye'de bir ofis açtıklarını ve çok sayıda şirketle temasa geçtiklerini anlattı.

Ozon'un geçen yıl elde ettiği 6 milyar dolar ciroyla Rus pazarında önemli bir e-ticaret oyuncu olduğuna işaret eden Gusamov, "Rusya'da oldukça büyük bir perakende sektörü var, Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın ardından 5'inci sıradayız. 140 milyon kişiyle de oldukça büyük bir nüfusa sahibiz." diye konuştu.

Pek çok uzmanın, 10-15 yıl içerisinde ürünlerin yarısından fazlasının artık çevrim içi satılacağı konusunda hemfikir olduğunu anlatan Gusamov, "Son dönemde yaşanan olaylar neticesinde piyasadan birçok markanın çekildiğini, faaliyetlerini durdurduğunu veya tümüyle çıktıklarını görüyoruz. Biz ise bir pazaryeri olarak satışlarda düşüş veya müşteri çıkışı görmüyoruz." dedi.

Gusamov, söz konusu durumun nedeni olarak insanların ve şirketlerin koşullara uyum sağlamasına işaret ederek, "İlk çeyrekte yıllık bazda yüzde 140 büyüdük. Bunun birkaç nedeni var. İnsanlar yaşamaya, satın almaya ve ürünlere ihtiyaç duymaya devam ediyor. Bir pazaryeri olarak, şu anda temsil edilen 100 milyondan fazla ürünümüz var. Bazı markalar ayrılsa bile insanlar diğer ürünleri, daha az bilinen markalar üzerinden tüketmeye devam ediyor. Gelirlerin düşmesinden etkilenen insanlar, daha ucuz ürünler almaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

- E-TİCARET SEKTÖRÜ YENİ EKONOMİK ŞARTLARA UYUM SAĞLIYOR

Ozon'un e-ticaret sektöründeki iş modelinin yeni şartlara uyum sağladığının altını çizen Gusamov, "Ciromuzun yaklaşık yüzde 70'ini satıcılarımızın satışları oluşturuyor. Yani bir yandan da satıcılar uyum sağlıyor. Genel olarak piyasa bu şeylere nasıl uyum sağlayacağını biliyor. Özünde, çevrim içi bir pazarız ve pazar, pazar yasalarına göre yaşıyor." dedi.

Rus pazarından ayrılan markaların yerine yenilerinin doldurduğunu kaydeden Gusamov, "Türk sanayisi birçok kategoride ünlü. Giyim, tekstil ve elektronik. Dolayısıyla burada önemli bir sinerji görüyoruz. Ülke çapında bulunan, zamanında teslimat oranı ile iyi bir istikrarlı teslimata sahip 19 bin satış noktasını, uzun yıllardır inşa ettiğimiz bu ağı Türk satıcıların hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk şirketlerine sundukları iş modelini de hatırlatan Gusamov, "Örneğin, Türk tarafında bir ortağımız var, bu ortak siparişi kabul etti, Rusya'ya getirdi, Rusya'da ondan aldık ve ardından tüm satış noktalarımıza dağıtıyoruz. Bu, Rusya ile çalışmak için iyi bir potansiyel yaratıyor. Türk girişimciler için Türkiye pazarına sunacağımız bir dizi bu tür ürün mevcut." şeklinde konuştu.

- "TÜRK E-TİCARET SEKTÖRÜNDE SAYGIN OYUNCULAR VAR"

Türk pazarında bir e-ticaret şirketi olarak faaliyet göstermeyi planlayıp planlamadıklarına yönelik soruyu yanıtlayan Gusamov, "Bunu ihtimal dışı görmüyoruz, ancak odak noktamız şu anda Türk ürünlerini Rus pazarına getirmek. Türk e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren, kendi ekosistemlerini ve altyapılarını kurmuş büyük ve saygıdeğer oyuncular var.

Bu nedenle burada sorulması gereken 'biz bu pazara neler sağlayabiliriz?'. Rus ürünleri sunabiliriz, teknolojilerimiz var. Ancak muhtemelen ne kadar rekabetçi olduğumuza ve hemen şimdi yatırım yapmaya başlamamız gerekip gerekmediğine ayrıntılı olarak bakmaya hazır değiliz. İlk adım, Rusya Federasyonu'na Türkiye'den mal sağlamak." yorumunda bulundu.

Gusamov, Türkiye'deki tüm e-ticaret platformları ve büyük oyuncularla iletişim halinde olduklarını belirterek, Türkiye'deki lojistik şirketleriyle etkileşimi artırdıklarını söyledi.

Türk şirketlerinin Ozon ve Rus pazarına yönelik yoğun bir ilgi gösterdiklerini anlatan Gusamov sözlerini şöyle tamamladı:

"İlgi çok iyi ve yine neden olduğu açık; Rusya büyük bir pazar ve muazzam bir büyüme potansiyeline sahip. Tahminlerimize göre 2022-2025 döneminde Rusya'da e-ticaretin yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 18,73 olacak, yani pazar henüz tam olarak doygun değil ve bir teknoloji şirket olarak, ne kadar çok mal sağlayabilirseniz, hem Rus alıcılar hem de Türk satıcılar için daha fazla fayda sağlıyoruz. Teknolojinin Rusya ile Türkiye arasındaki mal akışını önemli ölçüde artıracağından eminim."