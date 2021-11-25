Rus devi Türkiye'de lityum-iyon akü üretme kararı aldı!

Reuters 25 Kasım 2021 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 14:17

Rus endüstriyel akü üreticisi Energon, Türkiye'de lityum-iyon akü üretme kararı aldı.

Şirketin yayımladığı bültene göre şirket 2022 yılında Türkiye'de üretime başlamayı hedefliyor. Bültende yatırım tutarı belirtilmedi.

Bültene göre üretilecek Afrika, Asya, Doğu Avrupa pazarlarına ihraç edilecek. Energon Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Andrey Shukevich, "Pandemi şartlarında yakın tedarikin önemi arttı. Uzun teslimat periyotlarında ve navlun fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu gibi faktörler, Türkiye'de üretim kararı almamızda etkili oldu" dedi.