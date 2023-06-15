İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6772
  • EURO
    25,6187
  • ALTIN
    1469.53
  • BIST100
    5404.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rus devinden Türkiye kararı! 25 ülke arasında yer aldık
Ekonomi

Rus devinden Türkiye kararı! 25 ülke arasında yer aldık

Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB, Türkiye'nin para transferi yapılabilen ülkeler arasına alınacağını açıkladı. VTB'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Pechatnikov, 'Bu yıl eklemeyi planladığımız ana yerler ülkemiz Türkiye ve Hindistan.' diye konuştu.

Reuters15 Haziran 2023 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Rus devinden Türkiye kararı! 25 ülke arasında yer aldık
ABONE OL

Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB, bireysel müşterilerin para gönderebileceği ülkelerin arasında Türkiye ve Hindistan'ın da olacağını ve bu sayının 11'den 25'e çıkacağını açıkladı.

VTB'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov, "Bu yıl eklemeyi planladığımız ana yerler ülkemiz ortaklık ilişkisi olan ve turizm için tercih edilen Türkiye ve Hindistan" dedi.

Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın uygulamaya başladığı yaptırımlardan VTB fazlasıyla zarar görürken, başlıca para birimleriyle işlem yapmaktan men edilmiş ve SWIFT ödeme sisteminden de çıkartılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.