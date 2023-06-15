Rus devinden Türkiye kararı! 25 ülke arasında yer aldık

Rusya'nın ikinci büyük bankası VTB, bireysel müşterilerin para gönderebileceği ülkelerin arasında Türkiye ve Hindistan'ın da olacağını ve bu sayının 11'den 25'e çıkacağını açıkladı.

VTB'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Pechatnikov, "Bu yıl eklemeyi planladığımız ana yerler ülkemiz ortaklık ilişkisi olan ve turizm için tercih edilen Türkiye ve Hindistan" dedi.

Rusya'nın geçen yıl 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin ardından Batı'nın uygulamaya başladığı yaptırımlardan VTB fazlasıyla zarar görürken, başlıca para birimleriyle işlem yapmaktan men edilmiş ve SWIFT ödeme sisteminden de çıkartılmıştı.