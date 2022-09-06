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Ekonomi

Rus doğal gaz devinden Avrupa'ya mesaj: Kış büyük olacak

Doğal gaz sevkiyatının belirsiz bir süre durdurulduğunu açıklayan Rus devi Gazprom, yayınladığı reklamla Avrupa'yı korkuttu. Gazprom bu kışın Avrupa'da zor geçeceğini öne sürdü.

6 Eylül 2022 Salı 10:31 - Güncelleme:
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Rusya, Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor.

Savaşın başlamasıyla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinin yaptırımlarıyla hedef haline gelen ülke, elindeki enerji kesintileriyle bu duruma cevap veriyor.

RUSLAR GAZI KESTİ

Rusya'nın gaz akışını kesmesi sonrası kış aylarını nasıl geçireceğini kara kara düşünen Avrupa, Rus gazına henüz bir alternatif bulamadı.

Son olarak geçtiğimiz gün Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattından doğalgaz sevkiyatının belirsiz bir süreliğine durdurulduğunu açıklamıştı.

REKLAM FİLMİYLE GÖZDAĞI VERİLDİ

Gazprom bunun üzerine bir reklam filmi çekti.

Reklam filminde Avrupa için kışın zor geçeceği iması dikkat çekti.

Ayrıca reklam filminde "Ve kış büyük olacak" sloganı kullanıldı.

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