İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7783
  • EURO
    7,3989
  • ALTIN
    368.143
  • BIST100
    96737.4
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rus ekonomisine 'koronavirüs' etkisi: Yüzde 5 küçülebilir
Ekonomi

Rus ekonomisine 'koronavirüs' etkisi: Yüzde 5 küçülebilir

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, “Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir.” dedi.

AA13 Nisan 2020 Pazartesi 13:08 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 13:08
ABONE OL

Rusya’nın eski maliye bakanlarından Kudrin, Rus RBK kanalına verdiği mülakatta, Kovid-19 salgını nedeniyle Rus ekonomisindeki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus bankacılık sektörünün yıl sonuna kadar “krizi” hissetmeye başlayacağına vurgu yapan Kudrin, “Bankalar 3 ay içerisinde krizi hissetmeye başlayacaklar, 6 ay içerisinde ise tümüyle hissedecekler. Bankaların ilave sermaye eklemeleri gerekebilir.” diye konuştu.

Rusya’da 2,5 milyon kişinin işsiz olduğunu anımsatan Kudrin, “Bu rakam geçici olarak 8 milyona kadar yükselebilir.” dedi.

Ülkede yaklaşık bir aydır karantina tedbirlerinin uygulandığına işaret eden Kudrin, “Önlemlerin ne kadar uzatılıp uzatılmayacağını henüz bilmiyoruz. Bu da bazı bölgelerin ve sektörlerin çok zor durumda kalacağına işaret ediyor. Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir. Kesin tahminler yürütebilmek çok zor.” diye konuştu.

Emine Erdoğan'dan o unutulmaz şarkıyla duygulu mesaj!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.