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Ekonomi

Rus petrol şirketlerinin ortaklarının servetleri petrol krizi nedeniyle eridi

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle durumdan en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'nın petrol şirketlerinin ortaklarının kişisel servetlerinde büyük düşüş yaşandı.

IHA11 Mart 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 10:27
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Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan korona virüsü ile birlikte petrol fiyatlarında yaşanan düşüş Suudi Arabistan ile OPEC arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle dip yapmış ve petrolün varil fiyatı 30 dolara kadar düşmüştü. 3 gündür petrol fiyatlarında yaşanan kriz nedeniyle Rusya bu durumdan en çok etkilenen ülke oldu.

Global ekonomi dergisi Forbes’un Rusya yayınında bu yaşanan krizden dolayı Rus petrol şirketlerinin ortaklarının servetlerinde düşüş yaşandığı ifade edildi. Haberde Rus petrol şirketi sahibi ve ortaklarından Azeri asıllı Rus iş adamı Vahid Alekberov’un 2.1 milyar dolar zarar ederek servetinin 19.9 milyar dolara düştüğü, Spartak Moskova futbol kulübü sahibi olan petrol milyarderi Leonid Fedun’un 904 milyon dolar zarar ederek kişisel servetinin 8.3 milyar dolara düştüğü, Vladimir Potanin’in 613 milyon dolar kaybederek kişisel servetinin 25.9 milyar dolara düştüğü ifade edildi. Petrol krizi nedeniyle Rus petrol milyarderleri Leonid Mihelson’un 607 milyon dolar Gennady Timçenko’nun 594 milyon dolar, Oleg Deripaska’nın 528, Mikhail Fridman’ın 472 ve German Khan’ın ise 302 milyon dolar kaybettiği yazıldı.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

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