Rus petrolünü Belarus üzerinden Avrupa'ya taşıyan boru hattı bakıma alındı

AA 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:30

Rus devlet petrol sevkiyat şirketi Transeft'in Başkan Danışmanı İgor Demin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Drujba boru hattının Belarus kısmında önceden planlanmamış bakımların yapılacağını söyledi.

Bakım nedeniyle hattan yapılan petrol sevkiyatında kısıtlamalar olacağını belirten Demin, "Belarus üzerinden Polonya'ya sevkiyat yapan boru hattında bakım üç gün sürecek." dedi.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 11 Kasım'da yaptığı açıklamada, Batı ile yaşanan gerginlik nedeniyle Belarus üzerinden Avrupa'ya yapılan doğal gaz sevkiyatını durdurabileceklerini ifade etmişti.