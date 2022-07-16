İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2022 Cumartesi / 17 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
Ekonomi

Rus şirketler Türklerin peşine düştü!

The Moscow Times gazetesi yaptırımları delmek isteyen Rusların Türk şirketlerin peşine düştüğünü, ancak reddedildiğini yazdı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 08:52 - Güncelleme:
ABONE OL

The Moscow Times gazetesi yaptırımları delmek isteyen Rusların Türk şirketlerin peşine düştüğünü yazdı.

"Yaptırımları delerek yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya'ya getirmek isteyen Rus ithalatçılar, ikincil yaptırımlara maruz kalmamak için Türk aracılar tarafından reddediliyor" ifadesini kullanan gazete büyük bir lojistik şirketinin sahibinin, yarı iletken ve transistörlü ürünlerin Türkiye'ye sevkiyatlarında "Rusya'ya yeniden ihracatı yasaktır" ibaresinin kullanıldığını da aktardı.

Gazeteye bilgi veren Shuttle Logistic şirketinin müdürü Nikita Kazarinov, "Türkiye üzerinden Rusya'ya uçak yedek parçası getirmemizi yasakladılar" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.