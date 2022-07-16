Rus şirketler Türklerin peşine düştü!

The Moscow Times gazetesi yaptırımları delmek isteyen Rusların Türk şirketlerin peşine düştüğünü yazdı.

"Yaptırımları delerek yüksek teknoloji ürünlerini Türkiye üzerinden Rusya'ya getirmek isteyen Rus ithalatçılar, ikincil yaptırımlara maruz kalmamak için Türk aracılar tarafından reddediliyor" ifadesini kullanan gazete büyük bir lojistik şirketinin sahibinin, yarı iletken ve transistörlü ürünlerin Türkiye'ye sevkiyatlarında "Rusya'ya yeniden ihracatı yasaktır" ibaresinin kullanıldığını da aktardı.

Gazeteye bilgi veren Shuttle Logistic şirketinin müdürü Nikita Kazarinov, "Türkiye üzerinden Rusya'ya uçak yedek parçası getirmemizi yasakladılar" diye konuştu.