Rus tehdidine Azerbaycan formülü! Petrol güzergahı değişiyor

Kazakistan'ın ham petrol ihracatı günlük yaklaşık 1.4 milyon varille dünya arzının yaklaşık %1'ini oluşturuyor.

Kazakistan çıkardığı ham petrolü 20 yıldır CPC boru hattı üzerinden Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiisk limanına, buradan da küresel pazara ulaştırıyordu.

Ancak Rusya'da bir mahkemenin Temmuz'da CPC boru hattını kapama tehdidinde bulunmasının ardından Kazakistan hükümeti ve diğer yabancı üreticiler önlem olarak alternatif sevkiyat rotalarının arayışına girdi.

Alternatif rotaların hiçbiri CPC boru hattı kadar pratik olmadığından enerji fiyatlarında oynaklığın artma ihtimali yükseldi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uluslararası ham petrol fiyatları 14 yılın zirvesine ulaşmıştı. Şubat'tan beri yüksek seyreden petrol fiyatları Temmuz ayında da varil başına ortalama 100 doların üzerinde kaldı.

Konuya dair yakın bilgi sahibi bir kaynağa göre Kazakistan'ın devlet petrol şirketi Kazmunaigaz (KMG) yılda 1.5 milyon ton Kazak ham petrolünün Türkiye'nin Ceyhan limanına uzanan boru hattı üzerinden sevkiyatı için Azerbeycan'ın devlet şirketi SOCAR'ın ticaret birimiyle ileri düzeyde müzakere aşamasına geldi.

Günlük 30,000 varilin hemen üzerine denk gelen bu miktar, CPC hattında taşınan günlük 1.3-1.4 milyon varilin çok altında kalıyor.

Aynı kaynak Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı (BTC) üzerinden petrol sevkiyatı anlaşmasının Ağustos sonunda imzalanmasının, akışın da bir ay sonra başlamasının beklendiğini belirtti.

İki diğer kaynak ise yıllık 3.5 milyon ton ilave Kazak ham petrolünün de Azerbaycan-Gürcistan arasındaki başka bir hat vasıtasıyla 2023 yılında Gürcistan'ın Karadeniz'deki Supsa limanına sevk edilebileceğini belirtti.

BTC hattıyla beraber günlük 100,000 varile çıkan miktar CPC hattından sevk edilen hacmin ancak %8'ine karşılık geliyor.

KMG ve SOCAR konu hakkındaki sorulara yanıt vermedi.