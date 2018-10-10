Rus yatırım şirketinin analiz uzmanı Tkaçuk: Türk Akımı'nın Avrupa güzergahı yakında kesinlik kazanacak

Rus yatırım şirketi Alpari'nin analiz uzmanı Roman Tkaçuk,yaptığı açıklamada, "Türk Akımı doğalgaz boru hattının Rusya kısmı tamamlandı. Şimdi Avrupalı müteahhitlerle detayları kesinleştirmek ve sonra Akım'ın onların topraklarındaki net güzergahını belirlemek kalıyor" dedi.

Projenin nihai şeklinin, en iyi koşulları hangi ülkenin teklif edeceğine bağlı olduğunu kaydeden Rus uzman, projede son aşamaya gelindiğini belirterek, "Sanırım şimdi gazın sevk edileceği ülkelerle gelecek sevklerin ve transit fiyatlarıyla ilgili görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Tkaçuk, "Yani nihai koşullar mutabakata bağlanmak üzere ve en kısa zamanda tam kesinlik olacak" diye ekledi.

(Sputnik)