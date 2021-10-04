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Ekonomi

Ruslar İstanbul'a akın ediyor

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), İstanbul'un, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa'nın yerini dolduracağını açıkladı.

AA4 Ekim 2021 Pazartesi 13:38 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 13:38
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ATOR tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan İstanbul'a bu yılın ilk 9 ayında 381 bin 346 turistin seyahat ettiği belirtildi.

Söz konusu seyahat miktarının 2018'in ilk 9 ayına yaklaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu yılın ilk 8 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan İstanbul'a seyahat edenlerin sayısı yüzde 78,2 arttı. İstanbul, sonbahar turizm sezonunda kapalı olan Avrupa'nın yerini dolduracak." denildi.

ATOR Başkanı Maya Lomidze, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rus turistler nezdinde Türkiye'nin 2021'de en popüler tatil noktası olduğunu bildirmişti.

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