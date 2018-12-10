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Ruslar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor

Rus turizm analiz ajansı TurStat, Ruslar arasında en popüler destinasyonun Türkiye olduğunu belirtti.

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Bu yılın Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen seyahatlerin istatistiğini analiz eden TurStat, Rusların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiğini ortaya koydu. Türkiye'yi bu yıl yaklaşık 5 milyon Rus turist ziyaret etti.
 
İkinci sırada 3.6 milyon turistle Abhazya yer alırken 2.5 milyon Rus ağırlayan Finlandiya da üçüncü oldu. İlk 5'te ayrıca Kazakistan ve Ukrayna bulunuyor.
 
Rusların bu yıl önceki dönemlere göre daha sık yurtdışına çıktığı kaydedildi. En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ayrıca Çin, Estonya, Gürcistan, Almanya ve İtalya gösterildi.
 
(Sputnik)

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