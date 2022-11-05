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Ekonomi

Ruslar 'Türkiye' dedi! İkinci sırada yer aldık

Açıklanan rakamlara göre Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 9 milyon 710 bin Rus başka ülkelere gitti. Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi.

IHA5 Kasım 2022 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
Ruslar 'Türkiye' dedi! İkinci sırada yer aldık
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yayımladığı istatistiklere göre Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 9 milyon 710 bin Rus, başka ülkelere gitti. Rusların en çok tercih ettiği ikinci ülke Türkiye oldu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusların yurt dışına çıkış istatistiklerini yayımladı. Buna göre Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 9 milyon 710 bin Rus, başka ülkelere gitti. Yılın ikinci çeyreğinde 5 milyon Rusya vatandaşının yurt dışına çıktığı belirtilirken, bu rakamın 3. çeyrekte yaklaşık 2 katına çıktığı görüldü. FSB'nin verilerine göre Rusların en çok tercih ettiği nokta Gürcistan'a bağlı Abhazya oldu. Temmuz-Ağustos-Eylül arasında 2.5 milyon Rus, Abhazya'ya gitti. Rusların Abhazya'dan sonra en çok tercih ettiği ülke ise Türkiye oldu. Temmuz'dan ayından Eylül'e kadar olan 3 aylık dilimde 2.1 milyon Rus, Türkiye'ye gitti. Rusların en çok gittiği ülkeler arasında 1.3 milyon ile Kazakistan üçüncü sırada yer aldı.

Rusların Temmuz-Eylül ayları arasında Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan, Moğolistan ve Abhazya'ya çıkışları son 5 yılın da rekorlarını oluşturdu.

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz Eylül ayında kısmi seferberlik ilanı sonrasında çok sayıda Rus, havayolu ile Türkiye'ye, karayolu ile Gürcistan, Kazakistan, Moğolistan ve Baltık ülkelerine akın etmişti.

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