Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Bu, Avrupa'da yükselen doğal gaz fiyatlarını düşürebilir

Reuters 7 Ekim 2021 Perşembe 10:23 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:23

Doğal gaz fiyatları stoklardaki seviyelerin düşük olduğu bir zamanda özellikle Asya talebinin toparlanmasıyla yükseldi.

Avrupa'da gösterge kabul edilen Hollanda toptan doğal gaz Kasım vadeli kontratları yılın başından bu zamana neredeyse sekiz katına çıkarken dün erken saatlerde bir megavat saat başına 150 euroyu aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hollanda toptan doğal gaz vadeli kontratları TSİ 1800'da kazanımlarını geri vererek 114 euroya düştü.

Novak, hükümet yetkilileri ve enerji şirketlerinin başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Bence şu anki durumu bir nebze yatıştırabilecek iki etken var. Öncelikle, Kuzey Akım 2'nin sertifikasının tamamlanması ve en hızlı şekilde gaz tedariğinin başlamasına onay verilmesi" dedi.

Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi üzerinden geçerek gaz taşıyacak Kuzey Akım 2 boru hattı Almanya'dan sertifika almayı bekliyor. Bu süreç aylar sürebilir. ABD ise Avrupa'nın Rus enerjisine olan bağımlılığını artıracağını söyleyerek boru hattı projesine karşı çıkıyor.

Novak, Gazprom'un elektronik satış platforumda (ESP) gaz satışlarının artmasının da fiyatları düşürebileceğini belirtti. Gazprom, ESP'yi 2018'de Avrupa'ya olan orta ve uzun dönemli sözleşmelerine ek gaz satışı yapmak için kurmuştu. Rusya, Ağustos sonundan beri ESP üzerinden 2022 için gaz satışlarını durdurmuştu.

Avrupa Parlamentosu'nun ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın Rusya'yı Avrupa'ya gaz tedariğini artırmak için elinden geleni yapmamakla suçlamasının ardından Kremlin dün Rusya'nın artan gaz fiyatlarında kesinlikle hiçbir rolünün bulunmadığını açıkladı.