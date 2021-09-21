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Ekonomi

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı enflasyon beklentilerini yükseltti

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey Hersontsev, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,8'e yükselttiklerini açıkladı.

AA21 Eylül 2021 Salı 13:33 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 13:34
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Hersontsev, başkent Moskova'da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında, Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisine dair büyüme tahminini 2021 için yüzde 3,8'ten yüzde 4,2'ye yükselttiklerini belirten Hersontsev, "Sabit varlıklara yatırımların bu yıl yüzde 4,5, 2022'de ise yüzde 4,8 büyümesini bekliyoruz." dedi.

Ülkedeki enflasyon tahminlerini ise kötüleştirdiklerine işaret eden Hersontsev, "Ülkedeki yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5'ten yüzde 5,8'e yükselttik. Orta vade beklentimiz ise yüzde 4 seviyesi." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, 10 Eylül'de aldığı kararla, ülkede artan enflasyon riskleri nedeniyle politika faiz oranını üst üste beşinci defa artırarak yüzde 6,75'e yükseltmişti.

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