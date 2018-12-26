Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol fiyatları 2019'un ilk yarısında daha istikrarlı olacak
Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.
- DHA
Rossiya-24 TV'de konuşan Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" diye konuştu.
Novak, petrol fiyatlarının tartşılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi.
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