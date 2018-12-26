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Rusya Enerji Bakanı Novak: Petrol fiyatları 2019'un ilk yarısında daha istikrarlı olacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.

  • DHA
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Rossiya-24 TV'de konuşan Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi  kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" diye konuştu.
 
 
Novak, petrol fiyatlarının tartşılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi.
 

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