İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0841
  • EURO
    37,8506
  • ALTIN
    2764.82
  • BIST100
    9771.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Rusya: Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları küresel bir finansal krize yol açabilir
Ekonomi

Rusya: Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları küresel bir finansal krize yol açabilir

Rusya Merkez Bankası, gelişmiş ülkelerin politika faiz oranlarında 2022 ve 2023'te tarihin en hızlı artışlarından birisinin yaşandığına işaret ederek, 'Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 13:52 - Güncelleme:
Rusya: Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları küresel bir finansal krize yol açabilir
ABONE OL

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan raporda, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Ülke ekonomisinde aşırı ısınmanın, bu yılın ikinci yarısında azalacağı öngörüsüne yer verilen raporda, "Bu süreç, yürütülen para politikası ile kolaylaştırılacaktır. Ekonominin bu yıl yüzde 3,5 ila 4 büyümesi beklenirken, 2027'den itibaren yüzde 1,5 ila 2,5 büyüyerek daha dengeli bir sürece girecektir." denildi.

FİNANSAL KRİZ UYARISI

Raporda, gelişmiş ülkelerde yaklaşık 15 yıl süren "sıfıra yakın faiz oranı" döneminin sona erdiği anımsatılarak, "Gelişmiş ülkelerin 2022-2023 yıllarında yaşanan politika faiz oranlarındaki artış, tarihin en hızlılarından birisidir. Gelişmiş ülkelerin piyasalarındaki yüksek faiz oranları ve birikmiş dengesizlikler, 2007-2008 kriziyle karşılaştırılabilir ölçekte küresel bir finansal krize yol açabilir." tespiti yapıldı.

DİJİTAL PARA BİRİMİ AÇIKLAMASI

Dijital para birimi geliştiren yabancı merkez bankalarıyla bu alanda ortak işlemler yürütülmesine yönelik işbirliği yürütüldüğü bilgisine yer verilen raporda, "Dijital rublenin önemli bir avantajı, sınır ötesi yerleşimlerde kullanılma olasılığı olacaktır." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.