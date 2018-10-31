Rusya, Hindistan ile yapılan S-400 sözleşmesinin ruble üzerinden imzalandığını duyurdu

ABD'nin neredeyse tüm dünyaya açtığı ticaret savaşı ve silah olarak doları kullanması, ülkeleri dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılması için harekete geçirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Hindistan'a resmi ziyarettinde, Moskova ve Yeni Delhi arasından S-400 füze sistemlerinin tedariği konusunda bir anlaşma imzalandı.

Anlaşmaya karşı çıkan ABD, anlaşma konusundaki endişelerini dile getirerek Hindistan'ı yaptırımlarla tehdit etti.

ABD'NİN TEHDİTLERİNE ''RUBLE'' İLE CEVAP VERDİLER

ABD dolarına güvenilmeyeceğini savunan Moskova yönetimi, dış ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması için çalışmalar yürütüyor.

ABD'nin anlaşma hakkındaki tehditlerine rağmen, Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov Hindistan ile yapılan S-400 anlaşmasının Rus ulusal para birimi Ruble ile yapıldığını duyurdu.