Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya, Hindistan ile yapılan S-400 sözleşmesinin ruble üzerinden imzalandığını duyurdu

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Hindistan ile yapılan S-400 anlaşmasının Rus para birimi 'ruble' ile yapıldığını açıkladı.

  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin neredeyse tüm dünyaya açtığı ticaret savaşı ve silah olarak doları kullanması, ülkeleri dış ticarette yerel para birimlerinin kullanılması için harekete geçirdi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ekim ayında Hindistan'a resmi ziyarettinde, Moskova ve Yeni Delhi arasından S-400 füze sistemlerinin tedariği konusunda bir anlaşma imzalandı.
 
Anlaşmaya karşı çıkan ABD, anlaşma konusundaki endişelerini dile getirerek Hindistan'ı yaptırımlarla tehdit etti.
 
 
ABD'NİN TEHDİTLERİNE ''RUBLE'' İLE CEVAP VERDİLER
 
ABD dolarına güvenilmeyeceğini savunan Moskova yönetimi, dış ticarette dolar yerine yerel para birimlerinin kullanılması için çalışmalar yürütüyor.
 
ABD'nin anlaşma hakkındaki tehditlerine rağmen, Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov Hindistan ile yapılan S-400 anlaşmasının Rus ulusal para birimi Ruble ile yapıldığını duyurdu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA