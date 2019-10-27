Rusya ile gümrüklerde yeni dönem başlıyor

Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Vladimir Bulavin’in resmi daveti üzerine, Moskova’daki Uluslararası Gümrük Forumu’na katılan Batur, Rusya ziyaretini somut bir anlaşma ile taçlandırıldığını ifade etti. Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Bulavin ile “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi arasında İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırasına” imza attıklarını anlatan Batur, söz konusu muhtıranın imzalanmasıyla Türkiye ve Rusya’nın dış ticaret gümrük istatistikleri alanında iş birliği yapılmasının öngörüldüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Soçi’de Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile görüştüklerini hatırlatan Batur, şunları kaydetti: “Rusya Federasyonu ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerimizin her anlamda geliştiği bir dönemi yaşıyoruz. Bu mutabakat muhtırasıyla iki ülke gümrüklerinde ticaretin daha hızlı, kolay ve güvenilir olmasını sağlayacak şekilde elektronik platformlarda veri paylaşımı gerçekleştirilecek.”