Rusya ile Fransa arasında gerilim! Yalanların altında sömürge yarışı var

star.com.tr 19 Ekim 2021 Salı 12:11 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 12:11

Asırlardır sömürdüğü Afrika'da güç kaybeden Fransa, Kara Kıta'da varlığını giderek artıran Rusya'dan rahatsız. İki ülkenin kıtada varlığını artırma isteği, bir güç çekişmesine dönüşmüş durumda.



Fransa'nın 2016'da Orta Afrika Cumhuriyetindeki (OAC) askeri varlığını Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonuna (MINUSCA) bırakma kararının ardından, Rusya ülkedeki varlığını güçlendiriyor.

Elmas, altın ve uranyum gibi madenler bakımından zengin OAC'de kazanmış olduğu imtiyazlardan vazgeçmek istemeyen Fransa, ülkedeki askeri faaliyetlerini askıya almasından sonra oluşan boşluğu Rusya'nın doldurmaya çalışmasından rahatsızlık duyuyor. (Doç. Dr. Mürsel Bayram /AA)

OAC, 2017'de elmas ticaretinin kontrolünü isyancıların elinden alarak 2012'den bu yana binlerce kişinin ölümüne ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine neden olan çatışmaları sonlandırmak amacıyla Rusya'dan yardım istemişti.

Kremlin yönetimi, 2013'ten bu yana silah ambargosu uygulanan Orta Afrika Cumhuriyeti'nin ordusunu eğitmek amacıyla, Birleşmiş Milletlerin (BM) de onayıyla "silahsız askeri eğitmenler" göndermeyi teklif etmişti.

Ancak bir süre sonra, Rus eğitmenlerin, silahlı paralı askerler olduğu ve yerel hükümet yetkilileriyle birlikte kazançlı elmas ticareti anlaşmalarına öncülük ettiği öne sürüldü.

FRANSA'DAN SOYGUN İDDİASI!

Adeta ülkenin yerel kaynaklarını sömürme mücadelesine dönen rahatsızlıkla ilgili son açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan geldi.

Pazar aklamı France 5 televizyon kalanına açıklamarda bulunan Le Drian Rus paralı asker grubu Wagner'in, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ihlaller, gasplar, hatta bazen ülkenin otoritesinin yerini alacak hamleler yaptığını söyledi. Fransız bakana göre Wagner, en sonunda devletin mali gelirlerine el koyuyor.

Rus Wagner'i, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devleti soymakla suçlayan Le Drian, 'Vergi gelirlerine el koyuyorlar, devlet gücünü yağmalıyorlar. Şantajları, adam kaçırmalar artıyor.' dedi.

WAGNER'İN MALİ HAMLESİ SÖMÜRGE YARIŞINI KIZIŞTIRIYOR

11 Ocak 2013 tarihinde Barı Afrika ülkesi Mali'ye askeri müdahalede bulunan Fransa, 8 yıldır ülkedeki varlığını sürdürüyor.

Mali, 19'uncu yüzyıldaki sömürge yarışında, birçok diğer Batı Afrika ülkesi gibi Fransa tarafından sömürgeleştirilmişti. Ülkenin zenginliklerini sömürmeye devan eden Fransa, başka bir gücün Mali'ye gelmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Öte yandan Mali'de 24 Mayıs'taki darbeden sonra kurulan geçiş hükümetinin başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner ile anlaşma yapılacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı ve "B planına ihtiyaç duyulduğunu" söyledi.

Wagner'in Mali'ye olası gelişine sert bir şekilde karşı çıkan Le Drain, sömürge bölüşümünü, 'Bizim için mümkün değil. Mali'de terörle mücadeleye bakış açımızla tamamen uyumsuzlar.' diyerek örtmeye çalıştı.

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