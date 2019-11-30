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Rusya, İslami finansta gözünü Türkiye’ye çevirdi

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı Oleg Ganeev, İslami finans alanında Rusya ve Türkiye arasında büyük bir potansiyel bulunduğunu belirterek, “Türkiye, coğrafi konumu ve artan nüfusuyla önemli fırsatlar sunuyor. Ticaret hacmimiz artıkça İslami finansmana yönelik talep de artacaktır” dedi.

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Ganeev, İslami finansman ve İslami bankacılık alanlarında çok yüksek bir potansiyel bulunduğunu belirterek, “Ortaklık finansmanına yönelik girişim grubumuzu kurmamızdan bu yana 16 milyar rublelik işlem yaptık. Sberbank boyutlarında bir banka için bu elbette küçük bir hacim ancak ortaklık finansmanı pazarındaki payımıza baktığımızda Sberbank lider durumda” şeklinde konuştu.

İŞBİRLİĞİ ARTMALI

İslami finansmandaki işlemler için sertifika alınması gerektiğini anlatan Ganeev, “Örneğin, Türkiye’nin kendi helal standardı var, BAE’nin kendi standardı var. Bu nedenle bir pazara girdiğimizde bu hep özel bir teklif şeklinde oluyor ancak hacim olarak büyükler. Eğer uluslararası bir helal standardı olursa, işlemler de elbette daha hızlı hale gelir. Çünkü şimdi gerekli evrakları hazırladığımızda farklı inceleme prosedürleri oluyor. Eğer belirli bir standart olursa bu dünya ticareti için çok daha iyi olur” dedi. Rusya ve Türkiye’nin İslami finansman konusunda üçüncü ülkelerle de iş birliği yapabileceğini anlatan Ganeev “Ülkelerimiz arasındaki ilişki arttığı için mutlaka iş birliği yapabileceğimiz pazarlar ortaya çıkacaktır. Ülkelerimizin yakınlığı, ortak komşularımızın bulunması nedeniyle sınırlar ötesi işlemler de artacaktır. Bizler de bankacılar olarak fonlama gibi konularda yardımcı olabiliriz” diye konuştu.

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