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Ekonomi

Rusya Merkez Bankası politika faizinde artırıma gitti

Rusya Merkez Bankası, Rus rublesinde yaşanan değer kaybının ardından düzenlediği olağanüstü toplantıda politika faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 12'ye yükseltti.

AA15 Ağustos 2023 Salı 11:15 - Güncelleme:
Rusya Merkez Bankası politika faizinde artırıma gitti
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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bankanın, faiz oranına ilişkin olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantı neticesinde, politika faiz oranının 350 baz puanlık artışla yüzde 12'ye yükseltilmesi kararının alındığı ifade edilen açıklamada, kararın, fiyat istikrarına yönelik tehlikelerin sınırlandırılmasını hedeflediği kaydedildi.

Enflasyon baskısının arttığı ve yıllık enflasyon oranının 7 Ağustos itibarıyla yüzde 4,4 seviyesinde olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, fiyat artış hızının da arttığı belirtildi.

İç talebin üretim kapasitesini aştığı, bu durumun da ithalat talebini yükselttiği değerlendirmesinin yapıldığı açıklamada, Rus rublesinin de bu nedenle değer kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, bankanın 2024 için yüzde 4 seviyesinde bulunan enflasyon hedefine ulaşılması için faiz oranına yönelik ilave kararlar alabileceği vurgulandı.

Dolar/ruble paritesi dün 28 Mart 2022'den bu yana ilk defa 100 seviyesini aşarken, Rusya Merkez Bankası'nın olağanüstü toplantı yapacağını açıklamasının ardından 96 seviyesinin altına gerilemişti.

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