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Ekonomi

Rusya ölümcül vuruşu yaptı! Avrupa'da rekor artış

Avrupa'da 9 Ağustos Salı günü kapanışta 192,18 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 20 artışla 230,65 avroya yükseldi. Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

AA16 Ağustos 2022 Salı 13:09 - Güncelleme:
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Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 230 avrodan işleme açıldı.

Doğal gazın geçen hafta salı günü 192,18 avrodan kapanan megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.20'de 230,65 avroya çıktı. Böylece, doğal gazın megavatsaat fiyatı bir haftada yaklaşık yüzde 20 arttı.

Fiyat artışında, Rusya'dan Avrupa'ya iletilen doğal gaz miktarının düşük seyretmesi ve Kuzey Akım 1'in yakın zamanda normal akış seviyesine dönmeyeceği endişesi etkili oldu.

Yaz mevsiminin çok sıcak geçmesi nedeniyle bölgedeki nehirlerin kuruması ve arz sıkıntısı yaşayan Avrupa'da talebin artmaya devam etmesi de fiyatların artışını destekledi.

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