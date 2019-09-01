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Rusya: Su-57'ye ilgi arttı... Birkaç milyar dolarlık anlaşma imzalamayı planlıyoruz

Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, MAKS-2019 sonrası birkaç milyar dolarlık anlaşma planlarının olduğunu söyledi.

  • star.com.tr
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Rusya, 27 Ağustos 2019 – 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen MAKS Air Show 2019'da son teknoloji silahlarını vitrine çıkardı.
 
Gösteriler ve tanıtımların ardından açıklama yapan Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, MAKS-2019 sonrası uçaklar, helikopterler ve hava savunma sistemleri alanında birkaç milyar dolarlık anlaşmalar imzalamayı planladıklarını söyledi.
 
Mihayev, ''MAKS-2019'un sonucunda Rus uçakları ve helikopterleri, hava savunma sistemleri tedariki için yeni sözleşmeler olacağından şüphem yok. Bu Ağustos ayında sadece ortaklarla tartıştığımız projelerin başarılı bir şekilde uygulanması bile, Rus şirketlerine birkaç milyar dolar kazandıracak.'' dedi.
 
Rusya'nın 2019 yılının başından bugüne 8,5 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandığını belirten Mihayev, Rusya'nın askeri ürünler için toplam sipariş portföyünün yaklaşık olarak 50 milyar dolar olduğunu hatırlattı.
 
Şirketin basın servisi de, Rosoboronexport'un 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri ​​arasında Moskova yakınlarındaki Zhukovsky'de düzenlenen MAKS-2019'da yabancı ziyaretçilere yönelik 200'den fazla sözleşme öncesi müzakere, danışma ve teknik sunumda bulunduğunu söyledi.
 
Rusya MAKS-2019'da, beşinci nesil savaş uçağı Su-57E'yi, çok amaçlı savaşçı Su-35'i, savaş eğitimi uçağı Yak-130'u, askeri nakliye uçağı Il-76MD-90AE'yi, Mi-35M savaş helikopteri, Mi-28NE ve Mi-171Sh helikopterleri, "Pantsir-C1" "Buk-M2E" ve "Tor-M2KM" hava savunma sistemleri gibi birçok ürünü yakından tanıtma fırsatı buldu.
 
Rosoboronexport'tan yapılan açıklamada, Su-57'nin hava göstgerisinden sonra yabancı müşterilerin ilgisinde artış yaşandığı belirtildi.

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