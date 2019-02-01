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Türkiye, Rusya ve Kazakistan dünyanın en çok altın alan üç ülkesi oldu

Dünya genelinde merkez bankaları 2018 yılında 1971’den bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirirken, Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan iki ülkesi oldu.

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Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından yayınlanan rapora göre, dünya genelindeki merkez bankaları tarafından 2018’de alınan altın miktarı geçen yıl 651,5 tona çıkarak, 1971’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Rusya, ekonomisinde devam ettirdiği “dolarsızlaşma” politikası doğrultusunda geçen yıl 274.3 ton altın alarak 2018’de dünyanın en çok altın alan ülkesi oldu.

Özellikle ABD tahvillerini elinden çıkararak elde ettiği bütçeyi altına yatıran Rusya’nın altın rezervleri 2018 sonu itibarıyla 2 bin 133 tona ulaştı.

Türkiye ise geçen yıl altın rezervlerini 51,5 ton düzeyinde artırarak, dünyanın en çok altın alan ikinci ülkesi oldu.

Sekiz yıldır kesintisiz olarak altın rezervini artıran Kazakistan geçen yıl 50,6 ton alarak dünyanın en çok altın alan ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle, dünya merkez bankalarının toplam altın rezervleri 2018 yılında 2017’ye kıyasla yüzde 74’lük artışla yaklaşık 34 bin tona ulaştı.

Raporda, yıl boyunca artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirdiklerine ve güvenli varlıklara yatırım yapmaya odaklandıklarına vurgu yapılıyor.

ABD´de skandal görüntüler

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