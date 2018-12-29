Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya, Türkiye'den domates ithalatını 2 kat artırıyor

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 50 binden 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısının hazırlandığı bildirildi.

Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında toplam 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

Akılalmaz görüntü... Çift başlı doğdu, görenler hayrete düştü

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

SS Başkanı Demir: F-35 projesinde hiçbir gecikme yok

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

2019 Ankara hac kura çekiliş sonuçları sıralı yedek tam liste isim isim

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları MPİ Bilet Sorgula Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sıra

Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Sonuçları MPİ Bilet Sorgula Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sıra

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA