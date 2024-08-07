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Ekonomi

Rusya: Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler 12,3 trilyon rubleye geriledi

Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin açıklama yapan Rusya Maliye Bakanlığı, Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervlerin temmuzda 300 milyar ruble azalarak 12,3 trilyon rubleye (yaklaşık 143,2 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Rusya: Ulusal Refah Fonu'ndaki rezervler 12,3 trilyon rubleye geriledi
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Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Refah Fonu'nun durumuna ilişkin detaylara yer verildi.

Fon hacminin temmuzda 300 milyar ruble azaldığı belirtilen açıklamada, toplam hacmin 1 Ağustos itibarıyla 12,3 trilyon rubleye gerilediği bildirildi.

RUBLE, ALTIN VE YUAN CİNSİNDEN VARLIKLAR BULUNUYOR

Açıklamada, rezervlerin GSYH'ye oranının yüzde 6,4 seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Ülkenin Ulusal Refah Fonu'nda ruble, altın ve yuan cinsinden varlıklar bulunuyor.

DOLAR VE EURO VARLIKLARI SIFIRLANDI

Rusya, Ulusal Varlık Fonu'ndaki dolar varlıklarını Temmuz 2021'de, sterlin ve yen varlıklarını 2022'de, avro varlıklarını da Ocak 2024'te sıfırlamıştı.

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