Rusya, yerli para transferine Türkiye’yi de dahil edecek

Rus basını, SWIFT benzeri uluslararası para aktarım sistemine Türkiye, İran ve Çin’in dahil edilmesinin planlandığını yazdı. Kommersant Gazetesi’nin haberine göre, Duma’ya sunulan son yasa tasarısı, Rusya’nın ABD kontrolündeki SWIFT’in benzeri olan şimdilik yerli para transfer sistemine yakında yabancı şirketlerin de erişim sağlamalarını öngörüyor.

ÖDEME SPES ÜZERİNDEN

Konuyla ilgili Avrasya Ekonomik Birliği ve BRICS bünyesinde görüşmelerin sürdüğü, Çin, İran ve Türkiye’nin de yeni ödeme sistemine dahil edilmesinin en önemli hedeflerden biri olduğu belirtiliyor.

Rusya Merkez Bankası’nın verilerine göre, SWIFT benzeri para transfer sistemi olan SPFS’in bugün, aralarında bankaların ve şirketlerin de bulunduğu 400’den fazla katılımcısı bulunuyor. Duma Finans Piyasaları Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, “İran, Çin ve Türkiye, Rusya ile ikili ticaretlerinde ulusal para birimlerine geçmeyi istiyor. Bu ödemeler SWIFT’in Rus muadili üzerinden yapılabilir” açıklamasını yaptı. SWIFT’ten Rusya’nın çıkarılması konusu, 2014’te Kırım’ın ilhakı yüzünden ABD Rusya’ya karşı ilk yaptırımları uyguladığı günden bu yana gündemdeki yerini koruyor.

SWIFT KODU NEDİR?

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication’ın kısa adı olan Swift; tüm dünyadaki bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlayan bir sistem. Bu sistem BIC (Bank Identifier Codes) kodu yani banka tanımlama kodu sayesinde her bankayı tanımlamakta. Swift sistemi 1973 yılında kuruldu ve 1977 yılında fiilen çalışmaya başladı. Swift, bankayı belirten 8 veya 11 haneli bir koddan ibaret.