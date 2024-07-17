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Ekonomi

Rusya'da elektrikli araç sayısı geçen yıla göre yüzde 27 artarak 52 bine yükseldi

Ülkedeki elektrikli araçlara ilişkin verileri yayımlayan Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, elektrikli araç sayısının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 52 bine yükseldiğini belirtti.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 17:36 - Güncelleme:
Rusya'da elektrikli araç sayısı geçen yıla göre yüzde 27 artarak 52 bine yükseldi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkede elektrikli araçların yaygınlaştırılması için çeşitli projeler yürütüldüğü belirtildi.

Hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasına yönelik adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, elektrikli araçların alımına yönelik özel vergi avantajlarının da sağlandığı kaydedildi.

TALEP ARTIYOR

Açıklamada, "Rusya'da kayıtlı elektrikli otomobil sayısı 2024 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 52 bine ulaştı." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol ve petrol ürünü üreticilerinden Rusya'da, elektrikli araçlara yönelik talep artıyor. Ülkede Rus ve Çinli markaların elektrikli araçları yaygın bir şekilde kullanılırken, Tesla gibi şirketlerin araç sayısı da artıyor.

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