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Ekonomi

Rusya Enerji Bakanı Novak: Üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartlar bulunmuyor

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol üretimini nisanda günlük 200 bin varil düzeyinde artırabileceklerini belirterek, 'Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz.' dedi.

AA13 Mart 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 17:12
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Novak, Rusya'nın en büyük petrol üreticisi şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrol şirketlerinin nisanda petrol üretimlerini artırabileceklerini dile getiren Novak, "Petrol üretimini nisanda günlük 200 bin varil düzeyinde artırabiliriz. Daha fazla üretim hacmi için biraz zaman gerekiyor." diye konuştu.

Rusya'nın OPEC ile yeni bir anlaşmaya dair görüşme yürütmediğini bildiren Novak, şunları kaydetti:

"OPEC ile tekrar bir üretim kısıntısı anlaşması için gerekli şartların bulunduğunu düşünmüyoruz. OPEC üyelerinin şimdi nasıl davrandıklarını görüyorsunuz, dolayısıyla yeni bir anlaşmaya doğru adım atmak bu şartlarda çok zor."

OPEC ve Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin Viyana'daki toplantısında üretim kesintisi kararının çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştı.

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