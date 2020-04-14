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Ekonomi

Rus ekonomisi için tehlike çanları: Doğrudan yabancı yatırımlar durma noktasına geldi

Rusya'ya doğrudan yabancı yatırımların 2020'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 98 gerileyerek 200 milyon dolara gerilediği bildirildi.

AA14 Nisan 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:52
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Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde doğrudan yabancı yatırımların 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği Rusya’da yabancı yatırımlar yüzde 98 azalış kaydetti

Açıklanan verilere göre, ülkenin petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi ürünlerden oluşan emtia ihracatı da aynı dönemde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 24,5 gerileyerek 47,7 milyar dolara düştü.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, “Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

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