AA 14 Nisan 2020 Salı 10:51 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:52

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımların 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde doğrudan yabancı yatırımların 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği Rusya’da yabancı yatırımlar yüzde 98 azalış kaydetti

Açıklanan verilere göre, ülkenin petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi ürünlerden oluşan emtia ihracatı da aynı dönemde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 24,5 gerileyerek 47,7 milyar dolara düştü.

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, “Kovid-19’a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

