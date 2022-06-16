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Ekonomi

Rusya'da Türkiye arzı!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkede Türkiye'de tatile yönelik talebin arzı aştığını bildirdi.

AA16 Haziran 2022 Perşembe 11:01 - Güncelleme:
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ATOR'dan yapılan yazılı açıklamada, tur operatörlerinin, yakın tarihler için Türkiye'ye uçuşlarda tur paketi sıkıntısı yaşandığı konusunda bilgi verdiği kaydedildi.

Moskova'dan sonraki 2-3 günü kapsayacak şekilde Antalya'ya uçuş bulmanın imkansız olduğuna işaret edilen açıklamada, "Talep, kısıtlı hava yolu taşımacılığı nedeniyle arzı önemli oranda aşıyor. Ege sahillerine yönelik arz sıkıntısı daha da fazla." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, temmuz ve ağustos ayına yönelik tatil seçeneklerinde ise durumun daha iyi olduğuna işaret edilirken durumun kademeli olarak daha iyi bir hale geldiği ve hava yolu taşımacılığı konusunda da iyileştirmelerin yapıldığı kaydedildi.

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