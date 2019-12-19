Rusya’da AVM’ye Türk imzası

19.12.2019 01:21 - Güncelleme: 19.12.2019 01:21

Yaklaşık 300 bin metrekarelik arazi büyüklüğüne sahip dev proje Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından inşa edildi. Moskova’nın 35 kilometre kuzey doğusunda bulunan ve bölgenin en gelişmiş ve dinamik merkezlerinden biri olarak değerlendirilen Pushkino’da açılan alışveriş ve eğlence merkezi, bölgedeki en inovatif proje olarak değerlendiriliyor. Projenin önemli bir özelliği bölge sakinlerinin beklentilerine göre şekillendirilmiş olması. Projeyle ilgili konuşan ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde birlikte çalıştığımız işveren, yatırımcı, tedarikçi ve diğer tüm ticari ortaklarımızla katma değer ve güven yaratmaya odaklı ilişkiler kuruyoruz. 2018 yılını 50 milyar euronun üzerinde bir gelirle tamamlamış; 14 farklı ülkede 1.000’e yakın hipermarketi bulunan Auchan Grubu’nun iş ortağı olarak projede yer almanın bizim için önemi büyük” dedi.