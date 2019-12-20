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Ekonomi

Rusya'dan açık teklif: Gaz için yüzde 25 indirime hazırız

Bir yandan ABD yaptırımları, öte yandan kötü ilişkileri olan komşu... Rusya enerji transferi için karşılaştığı zorlukları ticari yoldan halletmek istiyor. Gaz geçişi konusunda Ukrayna ile bir anlaşmaya varabileceklerini belirten Putin, Ukrayna'ya gazı yüzde 25 iskontolu vermeye hazırız. ' dedi.

star.com.tr20.12.2019  12:12 - Güncelleme: 20.12.2019  12:12
Putin açıklamasında, ''Ukrayna ile gaz konusunda bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum.'' dedi.
 
Her şeye rağmen alternatif doğalgaz boru hatlarının inşası devam edeceğini belirten Putin, ''Rusya geçiş için güzergahlarını korumak istiyor.'' dedi.
 
''STOCHOLM MAHKEMESİNİN KARARI SİYASİ''
 
Putin, Rusya ile Ukrayna arasındaki gaz anlaşmazlığı nedeniyle Stockholm Mahkemisinin verdiği 3 milyar dolarlık kararı ''Siyasi motivasyonlarla alınmış bir karar.'' şeklinde nitelendirdi.
 
Putin, Ukrayna'nın içinde bulunduğu zor ekonomik şartları öne sürüp kararı haklı çıkarmaya çalışmanın doğru olmadığını ifade etti.
 
RUSYA - UKRAYNA GAZ ANLAŞMAZLIĞI
 
Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık, Ukrayna'dan transit geçen Rus doğal gazının Avrupa'ya transferini bir kez daha risk altına soktu.
 
İki ülke arasındaki 10 yıllık transit anlaşması 31 Aralık 2019'da sona erecek.
 
Avrupa Birliği ülkeleri, gaz akışının durması halinde Rus üretici Gazprom'dan tazminat talep etmeyi planlıyor.
 
Rusya yeni bir anlaşma isterken, Kiev'in transit geçiş için istediği ödeme miktarı yıllık 3 milyar dolar.
 

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