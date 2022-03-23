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Ekonomi

Rusya'dan doğal gaz ve petrol açıklaması: Piyasa çöker

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın, dünyanın en büyük enerji kaynakları ihracatçısı olduğunu belirterek, 'Rus enerji kaynakları olmadan küresel doğal gaz ve petrol piyasaları çöker.' dedi.

AA23 Mart 2022 Çarşamba 14:21 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 14:24
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Novak, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji sektörüne yönelik yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus petrolüne yönelik ambargosu nedeniyle ABD'de benzin fiyatlarının yüzde 19 arttığını ifade eden Novak, "Artan fiyatlarla ilgili sorunlarını Rusya'ya yönlendirmeye çalışıyorlar ancak ülkemizin bu krizle hiçbir ilgisi olmadığı açıktır." diye konuştu.

Novak, Avrupa'nın da enerji konusunda sorunlar yaşadığını dile getirerek, "Rusya hiçbir zaman enerji kaynaklarını silah olarak kullanmamıştır. Şu anda bile zorlu jeopolitik duruma rağmen sözleşmeler uyarınca Avrupalı tüketicilere gaz tedarik etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattına yönelik yasaklar için "saçma" değerlendirmesinde bulunan Novak, "Fiyatların yükseldiği ve enerji kaynaklarının kıt olduğu Avrupa Birliği, ABD'nin baskısıyla halihazırda inşa edilmiş olan Kuzey Akım 2'yi işletmeye almayı reddetti. Sonuç olarak Avrupa'da elektriğin fiyatı geçen yıl 10 kat, doğal gazın fiyatı 5 kat arttı." dedi.

Novak, Rusya'nın, dünyanın en büyük enerji kaynakları ihracatçısı olduğuna işaret ederek, "Rus enerji kaynakları olmadan küresel doğal gaz ve petrol piyasaları çöker. Rus hidrokarbon kaynakları olmazsa enerji fiyatlarındaki yükseliş tahmin edilemez düzeyde olur." diye konuştu.

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