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Ekonomi

Rusya'dan KKTC hamlesi: Başvuru yapıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'ye direkt uçuşlar için bir Rus firmasının sivil havacılık idaresine başvurduğunu açıkladı.

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:23 - Güncelleme:
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 15 Kasım'da açılacak olan Ercan Havalimanı için çalışmalar hızlandı. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş konuşulurken konuyla ilgili bir KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan geldi. Tatar, bir Rus firmasının, sivil havacılık idaresine başvurduğunu duyurdu.

Direkt uçuş için çalışma yürütüldüğünü söyleyen Tatar, KKTC'nin turizm açısından önemli olduğunu vurguladı.

BM'deki KKTC'nin resmen tanınma çağrısı sonrası Tatar da uluslararası topluma seslendi. BM'de dünyaya bir mesaj verildiğini söyleyen KKTC Cumhurbaşkanı, 2 devletli çözüm vurgusu yaptı.

Ersin Tatar, 3 garantör ülkeden biri olan İngiltere'nin garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmediğini söyledi.

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