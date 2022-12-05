İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,639
  • EURO
    19,6974
  • ALTIN
    1075.75
  • BIST100
    4992.95
Ekonomi

Rusya'dan o ülkeye indirimli ham petrol

Pakistan'da petrolden sorumlu devlet bakanı Musadik Malik, Rusya'nın indirimli fiyatlar üzerinden Pakistan'a ham petrol satacağını açıkladı.

IHA5 Aralık 2022 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Rusya'dan o ülkeye indirimli ham petrol
ABONE OL

Pakistan'da petrolden sorumlu devlet bakanı Musadik Malik, geçtiğimiz hafta heyetiyle birlikte Rusya'ya düzenlediği ziyaretin ardından dün ülkesine döndü. Düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Malik, Rusya ziyaretini değerlendirdi. Ziyaretin, beklenenden daha verimli geçtiğini belirten Malik, "Rusya, Pakistan'a indirimli fiyatlar üzerinde ham petrol ve dizel yakıt satacak" dedi. Rusya'nın, uluslararası baskılar nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sıkıntısı çektiğini de ifade eden Malik, "Ruslar, bizim özel şirketlerimizle görüşme düzenledi. Onların heyetleri ve bizim heyetlerimiz arasındaki görüşmeler de başladı. Rusya hükümeti, LNG üretimi için yeni fabrikalar kuruyor ve 2025 ile 2026 yılları için anlaşma imzalamak üzere bizi de davet ettiler" açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.