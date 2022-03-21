AA 21 Mart 2022 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:06

Novak, başkent Moskova'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji sektörüne etkilerini değerlendirdi.

Rus petrol sektörünün vergilendirme sisteminde bazı değişiklikler yapılacağına işaret eden Novak, "Ürünlerimizin bir kısmı şu anda indirimle satılıyor. Şirketlerimizin zarara uğramaması için vergilendirme sistemini piyasadaki petrol fiyatlarına denk hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Novak, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolü almayı durdurma kararı aldığını anımsatarak, "Bunun etkisi az oldu çünkü bu ülkelere sevkiyatımız düşük seviyede. ABD'ye tüm petrol ihracatımızın yüzde 3'ünü sevk ediyorduk." dedi.

Rusya'nın, yaptırım baskısına rağmen petrol ve doğal gaz üretimini tam kapasiteyle sürdürdüğünün altını çizen Novak, "Ocak ve şubatta üretimimiz geçen yıla kıyasla daha da yüksek seviyede." ifadesini kullandı.

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Novak, Rus petrol üreticilerinin ihracat rotalarını çeşitlendirmeye başladıklarını vurgulayarak, "Petrol üreticileri, sevkiyatlarını batı istikametinden doğu istikametine yönlendirmeye başladılar bile." dedi.

Batılı ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamaları halinde fiyatların önemli oranda artacağı öngörüsünde bulunan Novak, "Eğer böyle bir adam atarlarsa, petrol fiyatı 300 dolara hatta bazılarına göre 500 dolara kadar çıkacak." dedi.

Novak, Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımları nedeniyle ABD'ye uranyum tedarikinin yasaklanması konusunun da gündemlerinde olduğunu bildirdi.

