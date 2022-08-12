Rusya'dan Türk Lirası kararı

Rusya'nın TL, Yuan ve Rupi satın alabileceği açıklandı.

Rusya, Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı devletlerin yaptırımlarıyla karşı karşıya. Bu nedenle Rusya, doğrudan dolar veya euro satın alamadığı için Türkiye, Çin ve Hindistan gibi "dost" ülkelerin para birimlerini satın alarak Ulusal Varlık Fonu'nda (NWF) tutmayı planlıyor.

Rusya Merkez Bankası, 2023-2025 yıllarına ilişkin para politikası raporunda, "Rusya Maliye Bakanlığı, NWF'de dost ülkelerin para birimlerini (Türk Lirası, Yuan, Rupi) bulundurma/harcama için bütçe kuralı mekanizmasına yönelik operasyonel bir mekanizmayı uygulama olasılığı üzerinde çalışıyor" dedi.