Antalya’da yapılan Rus-Türk hükümetlerarası komisyon toplantısına başkanlık eden Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ile ilgili önemli açıklamarda bulundu.

2018'de Rusya - Türkiye ticaret hacminin 25,5 milyar dolar olduğunu belirten Novak, ''Ülkelerimizin liderleri önemli bir görev belirledi. Ticaret hacmimizi 100 milyar dolara çıkaracağız.'' dedi.

Novak bu çalışmalar kapsamında tarım, inşaat, metalurji ve enerji gibi geleneksel ticaret alanlarına ek olarak, karşılıklı yatırımları artırma potansiyeli olan uzay, ilaç ve dijital teknolojiler gibi sektörlerde de karşılıklı ilişkilerin geliştirileceğini söyledi.