Rusya'dan Türkiye açıklaması: G20'de duyuracağız

Açıklamada, "Türkiye ile doğalgaz işbirliğini artırmak (ve) büyük miktarda tahıl ve gübre sevkiyatı yapmak da dahil olmak üzere çeşitli inisiyatifler alınması planlanmaktadır" denildi.

Zirveye şahsen katılmayacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Türkiye'nin daha fazla rol oynayabileceğini belirterek Avrupa'daki alıcılar için Türkiye'de doğalgaz ticaret merkezi kurma önerisinde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da fikri desteklemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, zirvenin "çok kutuplu" bir dünyanın kurulmasına katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.

Zirveye Devlet Başkanı Vladimir Putin bizzat katılmayacak ve Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov temsil edecek. Putin'in zirveye video bağlantısı ile katılması bekleniyor.

Batılı ülkeler ve Ukrayna, başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Putin'in zirveye gelmemesini ve Rusya'nın G20'den çıkarılmasını istiyorlar. G20 zirvesine ev sahipliği yapan Endonezya ise G20 içinde fikir birliği olmadan bunu yapma yetkisine sahip olmadığını belirtiyor.